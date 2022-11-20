Характеристики товара
Описание
Благодаря стильному и лаконичному дизайну стулья будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе.
Закругленная спинка эргономичной формы в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Внешняя сторона спинки отдекорирована геометричной строчкой в виде ромбов.
Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.
Каркас: металл
Материал сиденья: велюр
Высота: 85,50
Высота сиденья: 47,50
Ширина: 46,00
Ширина сиденья: 46,00
Глубина: 57,50
Глубина сиденья: 42,50
Нагрузка: 120
Вес: 4,600
Китай
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 77*52*63
Вес брутто: 21,000
Объем: 0,250
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина575 мм
- Высота855 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья425 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес4.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай