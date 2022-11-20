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Стул Lilu 1 yellow/gold, ножки металл - фото 1Стул Lilu 1 yellow/gold, ножки металл - фото 2Стул Lilu 1 yellow/gold, ножки металл - фото 3Стул Lilu 1 yellow/gold, ножки металл - фото 4Стул Lilu 1 yellow/gold, ножки металл - фото 5Стул Lilu 1 yellow/gold, ножки металл - фото 6

Стул Lilu 1 yellow/gold, ножки металл

Артикул: CH-035-388
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес4.68 кг
  • Объем0.05 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияКитай

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