Стул Лион, серо-бежевый шенилл
3 990 ₽7 990 ₽
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 71*65,5*52 см
Вес брутто: 24,5 кг
Объем: 0,242
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