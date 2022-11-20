Стул Лион, светло-серая экокожа

11 оценок

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Стул Лион, светло-серая экокожа

4.8
3 990 ₽7 490 ₽
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Стул Лион, коричневая экокожа
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 71*65,5*52 см

Вес брутто: 24,5 кг

Объем: 0,242

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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