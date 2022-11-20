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1 коробка / 4 шт.
Габариты: 71*65,5*52 см
Вес брутто: 24,5 кг
Объем: 0,242
Стул уличный Анри
Стул Такер, серый деревянный
Диван Madison, серый
Подстолье металлическое 1009EM
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул Лион, синий шенилл
Стул Лион, синяя экокожа
Стул Лион, темно-серая экокожа
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Стул Kongsberg, голубой, сплошной