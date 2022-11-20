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Стул Lira butter white

Артикул: CH-050-464
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.32 кг
  • Материал каркасадерево

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