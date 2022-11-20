Характеристики товара
Описание
Стул выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина430 мм
- Глубина470 мм
- Вес6,9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия