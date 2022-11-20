Характеристики товара
Описание
Стул Лофт Н барный выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.
Вес изделия: 8,4 кг
Материал: Сталь / Дуб
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина390 мм
- Глубина420 мм
- Вес6,9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямассив, сосна
- Цветчерный, бежевый
- Страна изготовленияРоссия