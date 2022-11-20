Товар в корзине. Перейти
Стул Лофт-11 НМ - фото 1Стул Лофт-11 НМ - фото 2Стул Лофт-11 НМ - фото 3Стул Лофт-11 НМ - фото 4

Стул Лофт-11 НМ

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками
Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками
Следующий Стул Лофт-12 с подлокотниками
Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками

Характеристики товара

Описание

Стул Лофт НМ выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула имеют мягкую основу и могут быть обшиты любой тканью на выбор заказчика. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками

Вес изделия 7,4 кг
Материал Сталь
Страна производства Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес6,6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Лофт-11 НМ - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Лофт-11 НМ - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Лофт-11 НМ - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Лофт-11 НМ - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лофт-11 НМ - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Лофт-11 НМ - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лофт-11 НМ - обивка в цвете 1818
Стул Лофт-11 НМ - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое 1038

В наличии 30 шт.
Стол круглый EAMES DSW D80 черныйНастоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Блюдо овальное Коллаж L30, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
10

Блюдо овальное Коллаж L30

Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
13

Металлический шкаф Nobilis 2 секции

Настоящее фото товара Подвесной светильник Mabell №2, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Mabell №2

В наличии 50 шт.
Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Ричмонд белый

В наличии 4 шт.
Другие товары из разделамебель для кальянной
Диван Matrix, голубойНастоящее фото товара Диван Matrix, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 900
15

Диван Matrix, голубой

Стул Тони, гобелен синийНастоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
14

Стул Тони, гобелен синий

Диван лофт Форвард, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван лофт Форвард, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
6

Диван лофт Форвард, фиолетовый

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
11

Стол Лофт-1, 1200x800

Стол-трансформер Линвуд белыйНастоящее фото товара Стол-трансформер Линвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена
9

Стол-трансформер Линвуд белый

Журнальный столик ЛисморНастоящее фото товара Журнальный столик Лисмор, произведённого компанией ChiedoCover
от40 690
Оптовая цена
13

Журнальный столик Лисмор