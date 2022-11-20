Характеристики товара
Описание
Кресло Лофт НМ выполнено из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье кресла имеют мягкую основу и могут быть покрыты любой тканью на выбор заказчика. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.
Вес изделия 11,5 кг
Материал Сталь
Страна производства Россия
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьякожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия