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Стул Лофт-11 с подлокотниками

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Лофт выполнено из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье кресла изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Цветчерный, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Лофт-11 с подлокотниками - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Лофт-11 с подлокотниками - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Лофт-11 с подлокотниками - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Лофт-11 с подлокотниками - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лофт-11 с подлокотниками - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Лофт-11 с подлокотниками - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лофт-11 с подлокотниками - обивка в цвете 1818
Стул Лофт-11 с подлокотниками - обивка в цвете blackblack
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Выполненные заказы

Стул Лофт-11 с подлокотниками, коричневый
Стул Лофт-11 с подлокотниками, коричневыйСтул Лофт-11 с подлокотниками, коричневыйСтул Лофт-11 с подлокотниками, коричневыйСтул Лофт-11 с подлокотниками, коричневый
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