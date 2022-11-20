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Стул Лофт-12 барный

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт барный выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 8,2 кг
Материал: Сталь / Дуб
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Лофт-12 барный - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Лофт-12 барный - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Лофт-12 барный - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Лофт-12 барный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лофт-12 барный - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Лофт-12 барный - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лофт-12 барный - обивка в цвете 1818
Стул Лофт-12 барный - обивка в цвете blackblack
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