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Стул Лофт-12 М барный

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт 2 М барный выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула имеют мягкую основу и могут быть обшиты любой тканью на выбор заказчика. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 7,4 кг
Материал: Сталь
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Лофт-12 М барный - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Лофт-12 М барный - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Лофт-12 М барный - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Лофт-12 М барный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лофт-12 М барный - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Лофт-12 М барный - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лофт-12 М барный - обивка в цвете 1818
Стул Лофт-12 М барный - обивка в цвете blackblack
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