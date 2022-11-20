Характеристики товара
Описание
Стул Лофт 2 М барный выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула имеют мягкую основу и могут быть обшиты любой тканью на выбор заказчика. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.
Вес изделия: 7,4 кг
Материал: Сталь
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина390 мм
- Глубина420 мм
- Вес6,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия