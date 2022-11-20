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Стул Лофт-12 Н

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула изготовлены из массива и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес6,9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Лофт-12 Н - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Лофт-12 Н - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Лофт-12 Н - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Лофт-12 Н - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лофт-12 Н - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Лофт-12 Н - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лофт-12 Н - обивка в цвете 1818
Стул Лофт-12 Н - обивка в цвете blackblack
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Выполненные заказы

Барный стул Лофт - 12 Н
Барный стул Лофт - 12 Н
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