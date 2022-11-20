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Стул Лофт-12 Н барный

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт Н барный выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 8,4 кг
Материал: Сталь / Дуб
Страна производства: Россия


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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес6,9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Лофт-12 Н барный - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Лофт-12 Н барный - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Лофт-12 Н барный - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Лофт-12 Н барный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лофт-12 Н барный - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Лофт-12 Н барный - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лофт-12 Н барный - обивка в цвете 1818
Стул Лофт-12 Н барный - обивка в цвете blackblack
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Стул Лофт-12 Н барный
Стул Лофт-12 Н барныйСтул Лофт-12 Н барныйСтул Лофт-12 Н барный
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