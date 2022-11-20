Характеристики товара
Описание
Кресло Лофт Н выполнено из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье кресла изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Лофт оснащены пластиковыми подпятниками.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
- Цветчерный, бежевый
- Страна изготовленияРоссия