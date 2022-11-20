Товар в корзине. Перейти
Стул Лофт, дерево - фото 1Стул Лофт, дерево - фото 2Стул Лофт, дерево - фото 3Стул Лофт, дерево - фото 4Стул Лофт, дерево - фото 5

Стул Лофт, дерево

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ant серый
Стул Ant серый
Следующий Стул Давенда прозрачный лак
Стул Ant серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина330 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стул Лофт, каркас-металл, сиденье-дерево
Стул Лофт, каркас-металл, сиденье-деревоСтул Лофт, каркас-металл, сиденье-деревоСтул Лофт, каркас-металл, сиденье-деревоСтул Лофт, каркас-металл, сиденье-дерево
Подробнее о заказе

Похожие товары

Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево

В наличии 27 шт.
Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 200 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 160 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 200 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Soft черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Soft черный матовый

Стул Tolix Wood полубарный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood полубарный серебристый

В наличии 140 шт.
Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Стул Лофт-1Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
108Хит

Стул Лофт-1

Стул Лофт-2Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
15

Стул Лофт-2

С этим товаром покупают
Стул Мокка ПремиумНастоящее фото товара Стул Мокка Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
12

Стул Мокка Премиум

Настоящее фото товара Стул София Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
11

Стул София Премиум

Настоящее фото товара Стул Мокка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
7

Стул Мокка

Настоящее фото товара Стул София экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
10

Стул София экокожа

Подстолье Истборн круглое, D440, бронзаНастоящее фото товара Подстолье Истборн круглое, D440, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Подстолье Истборн круглое, D440, бронза

Подстолье Истборн двойное, бронзаНастоящее фото товара Подстолье Истборн двойное, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
11

Подстолье Истборн двойное, бронза

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 25 шт.