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Стул Лофт, каркас черный, белая экокожа - фото 1

Стул Лофт, каркас черный, белая экокожа

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина330 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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