Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина370 мм
- Глубина330 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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