Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина370 мм
- Глубина330 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Лофт-1
Стул Лофт-2
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром