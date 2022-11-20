Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина370 мм
- Глубина330 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Лофт-1
Стул Лофт-2
Столик барный БМА24
Люстра Atlanta
Люстра Ralar 18
Кресло офисное TopChairs Bonus, черное
Стул Скай складной, белый
Стул Изабела
Барный стул Изабела
Барный стул Тревер фиолетовый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная