Фотография Стул Лофт Thin Line от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Лофт Thin Line

4.1
Оптовая цена
от 11 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Лофт Thin Line
Стул Лофт Thin Line
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Стул Лофт Thin Line

4.1
11090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасаметаллл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота820 мм

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