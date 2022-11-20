Стул Логан велюр пыльно-голубой

14 оценок

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Стул Логан велюр пыльно-голубой

4.6
6 990 ₽9 990 ₽
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Стул Логан велюр пыльно-розовый/ белые ножки
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Стул Логан, велюр светло-серый/ белые ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*48

Вес брутто: 16,700

Объем: 0,170

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Основные характеристики

  • Глубина420 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Вес7.6 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота815 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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