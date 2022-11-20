Характеристики товара
Описание
Комплект из двух стульев. Стильный обеденный стул LOKI подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.
Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Мягкое сидение обеспечивает удобную посадку. Обивка выполнена из экокожи.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 66,7*54,2*55,5
Вес брутто: 14,5 кг
Объем: 0,201 м3
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина485 мм
- Глубина520 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки667 мм
- Высота упаковки542 мм
- Глубина упаковки555 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки14.50 кг