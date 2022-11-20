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Стул LOKI экокожа зеленый x2

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Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Стильный обеденный стул LOKI подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.

Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Мягкое сидение обеспечивает удобную посадку. Обивка выполнена из экокожи.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 66,7*54,2*55,5
Вес брутто: 14,5 кг
Объем: 0,201 м3

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина485 мм
  • Глубина520 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки667 мм
  • Высота упаковки542 мм
  • Глубина упаковки555 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки14.50 кг

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