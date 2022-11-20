Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявельвет
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.10 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Текс, бежевый, черные ножки
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ)
Стул William с подлокотниками ромб, бархат светло-серый
Стул William с подлокотниками ромб, бархат пудровый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло