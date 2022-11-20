Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота1190 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес14.47 кг
- Объем0.145 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Кресло игровое CH-778N
Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа
Кресло компьютерное Forsage TMВ наличии 1 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйВ наличии 28 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO RED
Кресло для руководителей AV 159
Кресло Trend TM, экокожа чернаяВ наличии 5 шт.
Кресло Opera M, сетка золотаяВ наличии 11 шт.
Кресло для руководителя YOTA WHITE
Компьютерное кресло Helen navy, синий
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/желтый экокожа, крестовина пластикВ наличии 33 шт.
Кресло компьютерное Престиж серое
Кресло Хайфон, тёмно-бежевый
Кресло Бармер, бежевый
Компьютерное кресло Burgos белоеВ наличии 30 шт.