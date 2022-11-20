Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес6.6 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.09 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Комплект Такер, 4 черных стула
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул William бархат пудровый
Стул на металлокаркасе Kosta, белый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло