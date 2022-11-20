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Стул Loogman, серый

12 оценок
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Предыдущий товар в категории Стул Kirk, светло-серый, коричневый
Стул Kirk, светло-серый, коричневый
Следующий Стул Moon, серый
Стул Kirk, светло-серый, коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес6.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.09 м3

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