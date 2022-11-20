Характеристики товара
Описание
Стул “Лоренс” – красивый и эстетически выверенный стул для дома и офиса.Стулья “Лоренс” прекрасно впишутся в интерьер любого кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Сиденье и спинка с прострочкой и кантом придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт.
Металлокаркас основания цельносварной и изготовлен из прочной стальной трубы Ø40 мм с утонением на ножках.Такое исполнение придает стулу более интересный вид. Чехлы на ножки можно заказать отдельно или в составе стула.
Максимальная нагрузка: до 100 кг.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки420 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Вес7,71 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкакожзам/ткань
- Максимальная нагрузка100 кг