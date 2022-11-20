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Стул Лоренс

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Характеристики товара

Описание

Стул “Лоренс” – красивый и эстетически выверенный стул для дома и офиса.Стулья “Лоренс” прекрасно впишутся в интерьер любого кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).

Сиденье и спинка с прострочкой и кантом придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт.

Металлокаркас основания цельносварной и изготовлен из прочной стальной трубы Ø40 мм с утонением на ножках.Такое исполнение придает стулу более интересный вид. Чехлы на ножки можно заказать отдельно или в составе стула.

Максимальная нагрузка: до 100 кг.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Вес7,71 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкакожзам/ткань
  • Максимальная нагрузка100 кг

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