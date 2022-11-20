Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.
2 коробки / 4 шт
Габариты:
1 к. 75*66*53
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 20,2 кг,
2 к. 10,2 кг
Объем: 1 к. 0,26; 2 к. 0,15
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина470 мм
- Глубина470 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.41 м3
- Вес упаковки30.40 кг