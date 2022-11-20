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Стул Лоренс вельвет синий

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.

2 коробки / 4 шт

Габариты:
1 к. 75*66*53
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 20,2 кг,
2 к. 10,2 кг
Объем: 1 к. 0,26; 2 к. 0,15

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки30.40 кг

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