Стул Лоренс велюр бордовый

13 оценок

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Стул Лоренс велюр бордовый

4.6
7 990 ₽10 990 ₽
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Стул Лоренс велюр пыльно-розовый
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Характеристики товара

Описание

2 коробки / 4 шт

Габариты:
1 к. 75*66*53
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 20,2 кг,
2 к. 10,2 кг
Объем: 1 к. 0,26; 2 к. 0,15

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

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