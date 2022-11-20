2 коробки / 4 шт
Габариты:
1 к. 75*66*53
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 20,2 кг,
2 к. 10,2 кг
Объем: 1 к. 0,26; 2 к. 0,15
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж
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