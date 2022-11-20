2 коробки / 4 шт
Габариты:
1 к. 75*66*53
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 20,2 кг,
2 к. 10,2 кг
Объем: 1 к. 0,26; 2 к. 0,15
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул складной Торни, белый
Стул Боско
Стул Такер, зеленый деревянный
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед
Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки