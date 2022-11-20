Стул Лоренс велюр пыльно-розовый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Лоренс велюр пыльно-розовый

4.8
7 990 ₽10 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Мелисса велюр бордовый
Стул Мелисса велюр бордовый
Следующий Стул Лоренс велюр бордовый
Стул Лоренс велюр бордовый

Характеристики товара

Описание

2 коробки / 4 шт

Габариты:
1 к. 75*66*53
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 20,2 кг,
2 к. 10,2 кг
Объем: 1 к. 0,26; 2 к. 0,15

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Стул складной Торни, белыйНастоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
9

Стул складной Торни, белый

Стул БоскоНастоящее фото товара Стул Боско, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
9

Стул Боско

Стул Такер, зеленый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
11

Стул Такер, зеленый деревянный

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена
12

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от121 690
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от121 690
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от121 690
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед

Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки

В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

Стул Канзас сити серыйНастоящее фото товара Стул Канзас сити серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Канзас сити серый

В наличии 65 шт.
Стул Канзас сити светло-коричневыйНастоящее фото товара Стул Канзас сити светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Канзас сити светло-коричневый

В наличии 100 шт.
Стул Венера велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Венера велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера велюр изумрудный

В наличии 1 шт.
Стул Kongsberg, бежевый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
14

Стул Kongsberg, бежевый, сплошной

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной