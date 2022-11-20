Фотография Стул Loreto черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Loreto черный

4.9
Оптовая цена
от 8 650 ₽
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Стул Loreto черный
Стул Loreto черный
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Стул Loreto черный

4.9
8650 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес9.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота760 мм

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