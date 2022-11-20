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Стул Лори велюр серый

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Стул Лори велюр бежевый
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Стул Лори велюр бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья43 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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