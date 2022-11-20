Фотография Стул Lotos, без покрытия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Lotos, без покрытия

4.9
Оптовая цена
7 520 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Lotos, без покрытия
Стул Lotos, без покрытия
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Стул Lotos, без покрытия

4.9
7520 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина500 мм
  • Цвет4

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