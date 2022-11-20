Фотография Стул Lotos, коньяк от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Lotos, коньяк

4.7
Оптовая цена
9 160 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Lotos, коньяк
Стул Lotos, коньяк
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Стул Lotos, коньяк

4.7
9160 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина500 мм
  • Цвет9

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