Фотография Стул Lotos с подолкотниками, коньяк от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Lotos с подолкотниками, коньяк

4.8
Оптовая цена
9 870 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Lotos с подолкотниками, коньяк
Стул Lotos с подолкотниками, коньяк
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Стул Lotos с подолкотниками, коньяк

4.8
9870 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина630 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина500 мм
  • Цвет9

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