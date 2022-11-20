Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор.
Основные характеристики
- Длина560 мм
- Ширина580 мм
- Глубина560 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки14 кг