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Стул Лотос, светло серый, велюр, черный каркас - фото 1Стул Лотос, светло серый, велюр, черный каркас - фото 2Стул Лотос, светло серый, велюр, черный каркас - фото 3Стул Лотос, светло серый, велюр, черный каркас - фото 4Стул Лотос, светло серый, велюр, черный каркас - фото 5Стул Лотос, светло серый, велюр, черный каркас - фото 6

Стул Лотос, светло серый, велюр, черный каркас

Артикул: CH-050-106
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор.

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Основные характеристики

  • Длина560 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки14 кг

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