Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Опоры выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 260 кг.
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Волнообразные подлокотники придают сидению классический вид. Благодаря модному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить стиля! Сидение отлично смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном. Оригинальная конусообразная форма опор смотрится гармонично с мягкими сидениями и основанием для стола в аналогичном стиле.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу уютную и эргономичную посадку. Стул с опорами обеспечит удобную посадку и комфортное времяпровождение.
Основные характеристики
- Высота805 мм
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Вес7,1 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветсиреневый, черный