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Стул Лоуэлл, сиреневый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Опоры выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 260 кг.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Волнообразные подлокотники придают сидению классический вид. Благодаря модному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить стиля! Сидение отлично смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном. Оригинальная конусообразная форма опор смотрится гармонично с мягкими сидениями и основанием для стола в аналогичном стиле.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу уютную и эргономичную посадку. Стул с опорами обеспечит удобную посадку и комфортное времяпровождение.

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Основные характеристики

  • Высота805 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес7,1 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветсиреневый, черный

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