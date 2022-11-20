Характеристики товара
Описание
Стул Лозанна - воплощение безмятежности и роскоши. Стиль Лозанна - это красота, которая сквозь времена способна блистать и поражать своей индивидуальностью. Ножки стула изготовлены из металла, их утонченный силуэт подчеркивает легкий стиль. Спинка стула и сидение изготовлены из фанеры. В качестве обивки мы подобрали бархат, ткань или экокожу, которые эффектно подчеркивает изысканную форму стула. Эффектные стулья Лозанна компактных размеров, созданные из наших фирменных прочных материалов, станут оригинальным украшением и удобным предметом вашего интерьера. С моделью Лозанна вы сумеете преобразить обстановку помещения, сделав его изысканным, легким, выдержанным в высоком стиле.
Основные характеристики
- Ширина555 мм
- Высота860 мм
- Глубина570 мм
- Вес12 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветбежевый