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Стул Лозанна темно-серая ткань - фото 1

Стул Лозанна темно-серая ткань

Артикул: CH-034-521
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Лозанна - воплощение безмятежности и роскоши. Стиль Лозанна - это красота, которая сквозь времена способна блистать и поражать своей индивидуальностью. Ножки стула изготовлены из металла, их утонченный силуэт подчеркивает легкий стиль. Спинка стула и сидение изготовлены из фанеры. В качестве обивки мы подобрали бархат, ткань или экокожу, которые эффектно подчеркивает изысканную форму стула. Эффектные стулья Лозанна компактных размеров, созданные из наших фирменных прочных материалов, станут оригинальным украшением и удобным предметом вашего интерьера. С моделью Лозанна вы сумеете преобразить обстановку помещения, сделав его изысканным, легким, выдержанным в высоком стиле.

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Основные характеристики

  • Ширина555 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес12 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветсерый

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