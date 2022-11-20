Стул LT, бледно-серый

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Стул LT, бледно-серый

4.1
7 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 8

Объем: 0.062

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.2 м3
  • Высота965 мм
  • Длина470 мм
  • Ширина464 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияМалайзия

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Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
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Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 14 шт.
Стул Кромвель, желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
26

Стул Кромвель, желтый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель, мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, мятный

В наличии 25 шт.
Стул Кромвель, синийНастоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
18

Стул Кромвель, синий

В наличии 3 шт.
Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
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13 990 ₽Оптовая цена
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Стул Монарх, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки

В наличии 3 шт.
Чехол Е08 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от6506
690 ₽
10

Чехол Е08 на стул Eames

Стул Лион, велюр голубойНастоящее фото товара Стул Лион, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Лион, велюр голубой

В наличии 100 шт.
Стул Лион, вельвет пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Лион, вельвет пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Лион, вельвет пыльно-голубой

В наличии 100 шт.
Стул Лион, велюр кремовыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Лион, велюр кремовый

В наличии 100 шт.
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
84Хит

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 27 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стул барный Купер бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Купер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер бежевый

В наличии 100 шт.
Стул барный Купер красныйНастоящее фото товара Стул барный Купер красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Купер красный

В наличии 37 шт.
Стул Консек барный, мягкий, черныйНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул Консек барный, мягкий, черный

Стул Лофт-11 ННастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 Н

Стул Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 барный

Стул Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 Н барный

Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Oslo, прямоугольный

В наличии 100 шт.
Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
10

Стул Eames DSR зеленый

Комплект стульев Eames оранжевый x4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames оранжевый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
14

Комплект стульев Eames оранжевый x4

В наличии 100 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Стул Лоренс вельвет синийНастоящее фото товара Стул Лоренс вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Лоренс вельвет синий

В наличии 53 шт.
Стул-кресло ВикторияНастоящее фото товара Стул-кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
10

Стул-кресло Виктория

Стул прованс-4Настоящее фото товара Стул прованс-4, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
15

Стул прованс-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Стул Eames M голубойНастоящее фото товара Стул Eames M голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Eames M голубой

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Хавьер 180Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 180, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
10

Стол складной Хавьер 180

Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
5

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
9

Стул Венский с подлокотниками Cross MN

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 285 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 74 шт.
Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
9

Стул Chic бургунди

В наличии 400 шт.
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Rino 2Настоящее фото товара Стул Rino 2, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
8

Стул Rino 2

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Настоящее фото товара Стул Берн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
14

Стул Берн темно-серый

Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
7

Стул Берн темно-синий

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
12

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой