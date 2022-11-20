Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 8
Объем: 0.062
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 44
Чехол 63
Чехол 61
Чехол 04
Чехол 18
Чехол 29, журавинка
Чехол 57, габардин
Чехол 30
Чехол 38
Чехол для стола 09
Стул Азия 25мм
Стул Борно
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Чехол Евро, журавинка
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Складной стол Виктория 180
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Секция стульев 01
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Eames Зеленый
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Халат Вафельный мужской
Чехол для стола 17
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 98 Premium с подкладом
Чехол для стола 15
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Чехол 101
Стул Вилла
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Подстолье чугунное Верона КР
Подстолье чугунное 1236
Подстолье чугунное 1224
Подстолье чугунное 1014
Подстолье металлическое 1220
Подстолье Квадро Slim
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Подстолье Наполи
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул алюминиевый 1201
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Чип
Стул Barselona
Стул Бостон 20мм
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Eames Бирюзовый
Комплект стульев Eames бежевый x4
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стол Лофт-6
Стул Лофт-6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стул Геркулес красное дерево
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Бабел, черный с черной вставкой
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки
Чехол Е08 на стул Eames
Стул Лион, велюр голубой
Стул Лион, вельвет пыльно-голубой
Стул Лион, велюр кремовый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Скамья Гастро
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Купер бежевый
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Лофт-11 Н
Стул Лофт-11 барный
Стул Лофт-12 Н барный
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо PL
Стул Стандарт +
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Eames, барный
Стул Eames DSR зеленый
Комплект стульев Eames оранжевый x4
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул Лоренс вельвет синий
Стул-кресло Виктория
Стул прованс-4
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Eames M голубой
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стол складной Хавьер 180
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Rino 2
Чехол S-74
Стул Берн темно-серый
Стул Берн темно-синий
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой