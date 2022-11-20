Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 8
Объем: 0.067
Стол Лидер 2
Стол Лидер 5
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол для стола 01
Чехол для стола 03
Стул Хит 25мм с пюпитром
Чехол 07
Чехол 50
Чехол 64
Чехол 13
Чехол 14
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 23
Чехол 31
Чехол 40
Чехол 57, журавинка
Чехол 59
Чехол 20
Чехол для стола 11
Стул Борно
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Симбиоз №21
Складной стол Виктория 180
Стол складной Хавьер 120
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Секция стульев 01
Стул Изо
Стул Изо Хром
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Халат Вафельный мужской
Чехол для стола 17
Чехол для стола 19
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 08 металлик
Чехол 95 Premium с подкладом
Чехол для стола 15
Подстолье чугунное Севилья КР
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Чехол 104
Чехол 105
Чехол 109
Стол Равенна квадратный
Чехол 43, съемная обивка для стула
Подстолье чугунное Севилья
Подстолье стальное №7 (квадратное)
Подстолье металлическое 1020
Подстолье чугунное 1218
Подстолье чугунное 1215
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Стандарт с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Eames Мини детский, голубой
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Tolix Красный глянцевый
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Консек барный, серый
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Стул Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Кресло Изо GTS
Стул Изо Net
Стул Самба, бежевый, каркас хром
Стул Самба М
Стул Сильвия АРМ
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул барный Акрилик голубой
Стул прованс-2
Стул прованс-4
Стул Дублин лепесток перца
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Лофт-13
Стул Eames W серый
Стул Him and Her черный
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Стул Bertoia с серой обивкой
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди
Стул Bertoia Diamond
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул-кресло Paganel
Стул Самба черный
Стул Берн темно-серый
Стул Берн серый
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Стул с подлокотниками Bianca, Давид
Скамья лофт DS 899
Стул Милан 2 бук
Стул Изо Вики
Стул Изо Т
Стул Диана, вельвет сиреневый