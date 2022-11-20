Стул LT, темный дуб

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Стул LT, темный дуб

4.2
6 650 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Wire Brush, теплый серый
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 8

Объем: 0.067

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.2 м3
  • Высота1000 мм
  • Длина470 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияМалайзия

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Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
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Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Диана, микрофибра цвет стальнойНастоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
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13 990 ₽Оптовая цена
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В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
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Стул Квини, серый

В наличии 14 шт.
Стул Кромвель, мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
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В наличии 25 шт.
Стул Кромвель, синийНастоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
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14

Стул Монарх, серый

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
8

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
7

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

Чехол 52 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от580
13

Чехол 52 на стул Кьявари, красный

Чехол 52 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от580
13

Чехол 52 на стул Кьявари, синий

Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 100 шт.
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый

В наличии 77 шт.
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Стул барный Валенсия, серый

Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Купер красныйНастоящее фото товара Стул барный Купер красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Купер красный

В наличии 37 шт.
Стул Консек барный, черный каркасНастоящее фото товара Стул Консек барный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
15

Стул Консек барный, черный каркас

Стул Консек барный, серыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Стул Консек барный, серый

Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, мягкий, серый

Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Стул Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 барный

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Табурет Лофт-11 барный

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Самба, бежевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба, бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
108Хит

Стул Самба, бежевый, каркас хром

Стул Самба М Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Стул Самба М

Стул Сильвия АРМНастоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Стул Сильвия АРМ

Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Стул барный Акрилик голубой Настоящее фото товара Стул барный Акрилик голубой , произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Стул барный Акрилик голубой

Стул прованс-2Настоящее фото товара Стул прованс-2, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
14

Стул прованс-2

Стул прованс-4Настоящее фото товара Стул прованс-4, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
15

Стул прованс-4

Стул Дублин лепесток перцаНастоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
8

Стул Дублин лепесток перца

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона

Настоящее фото товара Стул Лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
14

Стул Лофт-13

Стул Eames W серыйНастоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Стул Eames W серый

Настоящее фото товара Стул Him and Her черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена
8

Стул Him and Her черный

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29012
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800
14

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая

Стул Bertoia с серой обивкойНастоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена
9

Стул Bertoia с серой обивкой

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 285 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 74 шт.
Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
9

Стул Chic бургунди

В наличии 400 шт.
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Стул-кресло PaganelНастоящее фото товара Стул-кресло Paganel, произведённого компанией ChiedoCover
28 790
Оптовая цена
14

Стул-кресло Paganel

Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Стул Самба черный

Настоящее фото товара Стул Берн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
14

Стул Берн темно-серый

Настоящее фото товара Стул Берн серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
12

Стул Берн серый

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Стул с подлокотниками Bianca, ДавидНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, Давид, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
8

Стул с подлокотниками Bianca, Давид

Скамья лофт DS 899Настоящее фото товара Скамья лофт DS 899, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
12

Скамья лофт DS 899

Стул Милан 2 букНастоящее фото товара Стул Милан 2 бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Стул Милан 2 бук

Стул Изо ВикиНастоящее фото товара Стул Изо Вики, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
9

Стул Изо Вики

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Стул Диана, вельвет сиреневыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Диана, вельвет сиреневый

В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Стул Odda белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
14