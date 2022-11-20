Характеристики товара
Описание
Элегантный стул Lucas с мягкой обивкой в силе пятидесятых на тонких ножках со множеством шикарных деталей, таких как золотые ножки и пуговицы Честерфилд на спинке покорит Вас своим внешним видом и комфортом. Кресло выполнено в комбинации двух оттенков материала, светлого и более темного, и будет отлично смотреться в гостиной, обеденной зоне, кабинете или спальне.
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай