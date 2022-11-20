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Стул Lucas, экокожа коричневый, золотистый декор на ножках - фото 1Стул Lucas, экокожа коричневый, золотистый декор на ножках - фото 2

Стул Lucas, экокожа коричневый, золотистый декор на ножках

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный стул Lucas с мягкой обивкой в силе пятидесятых на тонких ножках со множеством шикарных деталей, таких как золотые ножки и пуговицы Честерфилд на спинке покорит Вас своим внешним видом и комфортом. Кресло выполнено в комбинации двух оттенков материала, светлого и более темного, и будет отлично смотреться в гостиной, обеденной зоне, кабинете или спальне.

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Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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