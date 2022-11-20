Стул Луис экокожа черный

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Луис экокожа черный

4.2
7 990 ₽12 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Луис экокожа кремовый/ черные ножки
Стул Луис экокожа кремовый/ черные ножки
Следующий Стул Меган велюр зеленый
Стул Меган велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 16,700

Объем: 0,220

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина570 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота935 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Скатерть Лён

Скатерть ARSНастоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
7

Скатерть ARS

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Другие товары из раздела

Стул Меган велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Меган велюр пыльно-голубой

В наличии 62 шт.
Стул Меган велюр с ромбами бежевыйНастоящее фото товара Стул Меган велюр с ромбами бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99027
9 490 ₽Оптовая цена
10

Стул Меган велюр с ромбами бежевый

В наличии 35 шт.
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 66 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽
13

Стул Кьявари Черный, деревянный