Стул Луис экокожа кремовый

6 оценок

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Стул Луис экокожа кремовый

4.1
7 990 ₽12 990 ₽
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Стул Меган велюр бежевый
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Стул Луис экокожа кремовый/ черные ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 16,700

Объем: 0,220

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Основные характеристики

  • Глубина570 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота935 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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