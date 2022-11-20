Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина510 мм
- Ширина510 мм
- Высота890 мм
- Вес6.1 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Комплект стульев Семейный
Стул Престиж Люкс
Стул Gabi LUX велюр серый
Стул Marcus, бархат пудровый