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Стул Лукас, бежевый

Артикул: CH-050-126
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина510 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота890 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

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