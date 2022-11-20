Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина510 мм
- Ширина510 мм
- Высота890 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый
Стул Bull с мягким сиденьем, серый
Стул Moon с подушкой, белый
Стул Moon с подушкой, темно-бирюзовый
Стул Moon с подушкой, серо-зеленый
Стул Moon с подушкой, темно-серый
Стул Ranch с мягким сиденьем, черный
Стул Shell с мягким сиденьем, розовый
Стул Shell с мягким сиденьем, черный
Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленый
Стул Лион Страйпс серый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Виота 210, крем
Стул прозрачный Gyza
Стул William ромб бархат зелёный
Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево
Стул Oliver Square велюр капучино
Стул Варна со стяжками