Товар в корзине. Перейти
Стул Лукас, коричневый - фото 1Стул Лукас, коричневый - фото 2Стул Лукас, коричневый - фото 3Стул Лукас, коричневый - фото 4Стул Лукас, коричневый - фото 5Стул Лукас, коричневый - фото 6Стул Лукас, коричневый - фото 7

Стул Лукас, коричневый

Артикул: CH-050-125
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tankard ваниль крап / светлый мусс
Стул Tankard ваниль крап / светлый мусс
Следующий Стул Лукас, бежевый
Стул Tankard ваниль крап / светлый мусс

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина510 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота890 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Bull с мягким сиденьем, серыйНастоящее фото товара Стул Bull с мягким сиденьем, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99018
8 490 ₽Оптовая цена
6

Стул Bull с мягким сиденьем, серый

В наличии 40 шт.
Стул Moon с подушкой, белыйНастоящее фото товара Стул Moon с подушкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49056
9 990 ₽Оптовая цена
4

Стул Moon с подушкой, белый

В наличии 3 шт.
Стул Moon с подушкой, темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Moon с подушкой, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49056
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Moon с подушкой, темно-бирюзовый

В наличии 65 шт.
Стул Moon с подушкой, серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Moon с подушкой, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49056
9 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Moon с подушкой, серо-зеленый

В наличии 37 шт.
Стул Moon с подушкой, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Moon с подушкой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49056
9 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Moon с подушкой, темно-серый

В наличии 61 шт.
Стул Ranch с мягким сиденьем, черныйНастоящее фото товара Стул Ranch с мягким сиденьем, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99027
9 490 ₽Оптовая цена
6

Стул Ranch с мягким сиденьем, черный

В наличии 22 шт.
Стул Shell с мягким сиденьем, розовыйНастоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99059
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Shell с мягким сиденьем, розовый

В наличии 44 шт.
Стул Shell с мягким сиденьем, черныйНастоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Shell с мягким сиденьем, черный

В наличии 1 шт.
Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленый

В наличии 76 шт.
Стул Лион Страйпс серыйНастоящее фото товара Стул Лион Страйпс серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
17

Стул Лион Страйпс серый

В наличии 124 шт.
С этим товаром покупают
Стул Наполеон Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4907
4 790 ₽
22

Стул Наполеон Белый, деревянный

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Виота 210, крем, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стул Виота 210, крем

Стул прозрачный GyzaНастоящее фото товара Стул прозрачный Gyza, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
13

Стул прозрачный Gyza

В наличии 2 шт.
Стул William ромб бархат зелёныйНастоящее фото товара Стул William ромб бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
2

Стул William ромб бархат зелёный

Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево Настоящее фото товара Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево , произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
12

Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево

Стул Oliver Square велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79013
5 490 ₽Оптовая цена
5

Стул Oliver Square велюр капучино

В наличии 63 шт.
Стул Варна со стяжкамиНастоящее фото товара Стул Варна со стяжками, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
2

Стул Варна со стяжками

В наличии 4 шт.
Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский