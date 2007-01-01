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Стул Люксембург плетеный из роупа, коричневый - фото 1Стул Люксембург плетеный из роупа, коричневый - фото 2Стул Люксембург плетеный из роупа, коричневый - фото 3
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Стул Люксембург плетеный из роупа, коричневый

Артикул: CH-075-842
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Люксембург» предназначен для организации обеденной зоны или зону лаунж.

Выполнен из стального каркаса. Оплетка - современный материал «роуп», которым каркас оплетался вручную. Роуп - это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон.

В комплекте одна подушка с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол бежевого цвета съёмный, можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки12.10 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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