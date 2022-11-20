Характеристики товара
Описание
Кол-во в упаковке, шт: 2
Вес упаковки, кг: 30,6
Объем упаковки, м3: 1,11
Основные характеристики
- Высота870/970 мм
- Ширина730 мм
- Глубина730 мм
- Материал каркасагнутоклееный шпон, металл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Кол-во в упаковке, шт: 2
Вес упаковки, кг: 30,6
Объем упаковки, м3: 1,11
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