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Стул Mac 6400 - фото 1Стул Mac 6400 - фото 2

Стул Mac 6400

15 оценок
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Стул Mac 6000

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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